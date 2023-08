Em dia de TBT, Eliana recorda passeio de balão na Turquia: "Foi incrível"

A apresentadora Eliana encantou os seguidores das redes sociais ao recordar algumas fotos do passeio que fez

A apresentadora Eliana aproveitou o dia de TBT nesta quinta-feira, 24, para recordar em suas redes sociais um passeio especial. A artista fez um passeio de balão na Capadócia, na Turquia, para mostrar em seu programa no SBT, e confessou que viveu uma experiência incrível.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela postou duas fotos em que aparece admirando a paisagem enquanto curte o passeio e revelou que precisou acordar bem cedinho para poder conseguir registrar toda a aventura para os telespectadores.

"Um #TBT da Capadócia na Turkia, muito especial. Acordamos às 5h da manhã para subir as 6h no balão. Valeu cada segundo. Foi incrível vivenciar este momento e poder registrar em nosso 'Programa Eliana' e dividir com vocês #capadociaturkey", escreveu a loira na legenda.

Recentemente, Eliana curtiu as férias com a família em Portugal, e impressionou ao mostrar os locais que visitou e também por exibir seu corpo sarado durante o verão europeu. Usando um biquíni rosa, ela roubou a cena postar uma série de cliques deslumbrantes do passeio de lancha que realizou ao lado do marido, o diretor de televisão Adriano Ricco, por Algarve.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Look poderoso

A apresentadora Eliana chamou atenção dos seguidores nas redes sociais ao compartilhar cliques de um ensaio fotográfico com um vestido vermelho poderoso! A loira não apenas deu um show de beleza, como também, usou o visual marcante de "Dama de vermelho" para refletir sobre seus 50 anos.

Os cliques tirados por Iude Richele foram compartilhados no perfil oficial do Instagram da apresentadora do SBT. Entre os registros, Eliana posa fazendo caras e bocas com a peça vermelha longa eleita pela stylish Thidy Alvis. O vestido conta com mangas bufantes e uma amarração na cintura para valorizar a silhueta perfeita da loira. Veja as fotos!