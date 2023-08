Eliana rouba a cena com look poderoso e arranca elogios: ''Dama de vermelho''

Deslumbrante! Apresentadora Eliana impacta seguidores ao posar com vestido vermelho para refletir sobre seus 50 anos

A apresentadora Eliana chamou atenção dos seguidores nas redes sociais na última terça-feira, 22, ao compartilhar cliques de um ensaio fotográfico com um vestido vermelho poderoso! A loira não apenas deu um show de beleza, como também, usou o visual marcante de "Dama de vermelho" para refletir sobre seus 50 anos.

Os cliques tirados por Iude Richele foram compartilhados no perfil oficial do Instagram da apresentadora do SBT. Entre os registros, Eliana posa fazendo caras e bocas com a peça vermelha longa eleita pela stylish Thidy Alvis. O vestido conta com mangas bufantes e uma amarração na cintura para valorizar a silhueta perfeita da loira.

Na legenda da publicação, Eliana refletiu sobre a experiência de ser mulher: “Nós mulheres somos muitas em uma só e isso nos torna tão complexas e interessantes”, escreveu a mãe de Arthur, de 11 anos, e Manuela, de 4 anos. A beldade ainda completou com hashtags sobre a chegada de seus 50 anos.

Amigos e fãs de Eliana ficaram impactados com a beleza e fizeram questão de deixar elogios nos comentários: “Quem é essa menina de vermelho?”, escreveu um admirador. “Minha dama de vermelho”, outro se derreteu. “Complexa, completa e brilhante”, disse mais uma. “Que linda”, escreveu a apresentadora Angélica.

Vale lembrar que recentemente, Eliana, Angélica e Xuxa protagonizaram um momento marcante na televisão brasileira ao se encontrarem em uma apresentação especial para promover o ‘Criança Esperança’ da Globo neste ano, deixando de lado os boatos sobre rivalidade entre as três loiras mais famosas.

Xuxa, Angélica e Eliana já se reuniram em duas ocasiões:

As apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana já estamparam as capas da CARAS juntas em duas ocasiões especiais! Na primeira ocasião em que o trio se reuniu para a capa foi no ano de 1999. Agora, elas protagonizaram um momento marcante no ‘Criança Esperança’ e também na revista; compare as diferenças!