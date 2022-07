Eliezer e Rodrigo Mussi surgem juntos em Campos do Jordão e brincam: ‘’Não sei quem é mais fifi’’

Fora do BBB 22, Eliezer do Carmo e Rodrigo Mussi postam fotos se divertindo durante viagem em SP

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 10h35

Do BBB 22 para a vida! Eliezer do Carmo (32) e Rodrigo Mussi (36) provaram que sua amizade está mais viva do que nunca. Inclusive, eles estão viajando juntos!

Na noite da última terça-feira, 12, os dois usaram o Instagram para mostrar um pouco de como estão sendo os dias durante a temporada CARAS Inverno: Campos do Jordão. Tanto o namorado de Viih Tube (21) quanto o gerente comercial publicaram uma sequência de duas fotos nas quais apareceram se divertindo muito.

“Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração…”, se declararam no começo da legenda. “Menos na boca porque a gente é fifi mesmo! Só não sei quem é mais ein?”, brincaram ao final.

Os internautas se divertiram com a postagem da dupla. “Vocês são top”, afirmou Caio Afiune (33). “Ah, amo vocês”, disse Viih. “Vocês dois juntos é de parar o Brasil”, elogiou um fã. “Feras demais”, comentou outra. “Seus perfeitos”, elogiou um terceiro.

Confira as fotos de Eliezer e Rodrigo Mussi em Campos do Jordão: