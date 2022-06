Na festa de Simaria, Eliezer e Viih Tube falam sobre a relação: ''O universo conspira''

'Só ficando', Eliezer e Viih Tube contam que passaram Dia dos Namorados juntos

Na noite da última segunda-feira, 13, rolou a festa de aniversário de 40 anos da cantora Simaria (39)! Quem marcou presença no evento foi o ‘casal’ do momento, Eliezer (32) e Viih Tube (21), que chegaram juntinhos.

Em conversa, os dois contaram que, mesmo estando só ficando, passaram o Dia dos Namorados juntos e conversaram sobre a relação. “Foi muito interessante. A gente foi pro SPA, ganhei uma massagem, tomei uma água de coco. Fiquei preso dentro de um banheiro”, disse o ex-BBB 22 em meio a risadas. “Na verdade, ela que me levou. Fomos pro SPA, depois a gente jantou e foi pra uma festa de solteiros”, contou em seguida, que ele revelou ser um rolê na casa de Bianca Andrade (27).

“[A gente] é a junção perfeita! Eu acho que o universo conspira mesmo. Quando eu saí [do BBB], ela me ajudou muito. Ela torcia muito por mim lá dentro, me acompanhou o programa inteiro, me ajudou muito quando eu estava lá dentro e quando eu saí a gente se conheceu através do Rodrigo [Mussi (36)]. Aí, a gente começou a conversar, se aproximar, e aí foi indo... Demos um beijo ali, outro beijo aqui”, brincou.

“Ter rótulo é muito ruim hoje em dia. Não precisa mais de rótulo. Vamos viver, deixar as coisas acontecerem!”, pontuou o designer.

Viih Tube fala de Eliezer e Rodrigo Mussi

Viih deu o gancho sobre seu relacionamento com Eli ao falar sobre a amizade com Rodrigo Mussi. “As pessoas não sabiam, por trás das câmeras as coisas são muito diferentes. A gente era muito amigo desde quando ele saiu do Big Brother, e era amigo mesmo. A gente chegou a ficar, mas foi coisa de amigo bêbado”, revelou a influenciadora. Ela prosseguiu: “A gente é muito amigo até hoje, e ele é muito amigo do Eli também, que eu tô ficando”, afirmou.

Ao final, a artista, que também é ex-participante do BBB, deu mais detalhes sobre a programação deles no último domingo, 12. “Eu ganhei de graça um voucher de Dia dos Namorados [para ir no SPA] e falei pra moça: ‘eu não tenho namorado, pode ser ficante?’, aí ela: ‘pode’! Então levei ele. Ele adorou!”, riu.