Eliana se hospeda em resort de luxo com diárias de até R$ 206 mil nas Ilhas Maldivas

Eliana publicou vídeos em cenário paradisíaco das Ilhas Maldivas, nas suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 09h47

A apresentadora Eliana (48) está hospedada em um resort de luxo nas Ilhas Maldivas com diárias que chegam a R$ 206 mil. Nas redes sociais, ela compartilhou para seus seguidores alguns momentos desta viagem, onde tem aproveitado restaurantes, spa, academia e atividades aquáticas como mergulho e passeios de barco.

Na opção mais cara disponível neste resort, os hóspedes podem dividir uma vila de 1,5 mil metros quadrados, três banheiros, piscina privativa, terraço, serviço de mordomo, acesso a uma lagoa natural, entre outras comodidades.

As praias das Maldivas têm temperaturas de 27ºc e 29ºc, sobretudo nos períodos mais quentes do ano. Pela extensão do arquipélago, será difícil conhecer todas elas — o comum é aproveitar os dias nas áreas reservadas do hotel ou resort, o que Eliana tem feito.

Além disso, essa época de fim de ano que a apresentadora escolheu para viajar tem o clima mais agradável e o mês de novembro é sempre um dos mais indicados. Apesar de sempre fazer calor no arquipélago, de maio a outubro, as chuvas costumam ser mais intensas, com ventos fortes. Com isso, você perde um pouco da visibilidade do mar.

Eliana aproveita passeio de barco e mergulho nas Ilhas Maldivas. Foto: Reprodução/Instagram

Eliana aproveita o sol das Ilhas Maldivas para se bronzear. Foto: Reprodução/Instagram

Eliana choca com corpaço absurdo na academia

Faltando menos de um mês para o seu aniversário de 49 anos, a apresentadora Eliana falou sobre estar chegando aos 50 anos em sua melhor forma. A loira compartilhou um vídeo treinando na academia de sua mansão e impressionou ao exibir no registro as suas curvas saradas em ação.

Usando roupas de ginástica, Eliana surgiu deslumbrante treinando com estilo e muita boa forma. Revelando ser dona de uma barriga torneada e braços definidos, ela falou sobre estar sempre ativa, cuidando de sua saúde.