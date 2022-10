Prestes a fazer aniversário, Eliana comenta sobre chegada dos 50 anos: ''Mais grata por tudo''

Prestes a completar mais um ano de vida, apresentadora Eliana não esconde ansiedade para chegada do aniversário de 50 anos

A apresentadora Eliana (49) está radiante com o encerramento de mais um ciclo e a chegada dos 50 anos de idade!

A menos de um mês de seu aniversário, no dia 22 de novembro, a artista usou as redes sociais para comentar sobre a felicidade com a data especial. Em sua conta no Twitter, na terça-feira, 25, a loira fez uma publicação sobre a nova fase.

"Falta menos de 1 mês para o meu #cinquentou e a cada dia que passa me sinto mais grata por tudo que já vivi até aqui. Que etapa linda e preciosa. Chega logo, #Eliana50", escreveu Eliana Michaelichen.

Recentemente, Eliana usou as redes sociais para mostrar sua indignação com um comentário polêmico de Carolina Herrera (83). Ao compartilhar um vídeo em que aparece com parte dos cabelos presos em coque e um franjão, a loira fez questão de rebater a fala da estilista de que “apenas mulheres sem classe mantêm cabelos longos após os 40 anos”. A frase foi dita por Carolina em 2020, mas viralizou recentemente na web. "Na semana passada, fui surpreendida negativamente com o comentário de uma grande figura da moda, a Carolina Herrera, dizendo que “apenas mulheres sem classe mantêm cabelos longos após os 40”… É decepcionante saber que muitas pessoas ainda pensam dessa forma. Isso demonstra que as discussões sobre etarismo (preconceito com a idade) estão apenas engatinhando e há muito trabalho a ser feito", iniciou ela.

Confira o post de Eliana:

Eliana choca com corpaço absurdo na academia

A apresentadora Eliana falou sobre estar chegando aos 50 anos em sua melhor forma. Na terça-feira, 25, a loira compartilhou um vídeo treinando na academia de sua mansão e impressionou ao exibir no registro as suas curvas saradas em ação. Usando roupas de ginástica, Eliana surgiu deslumbrante treinando com estilo e muita boa forma. Revelando ser dona de uma barriga torneada e braços definidos, ela falou sobre estar sempre ativa, cuidando de sua saúde. "Bora que hoje ainda é terça-feira e o aniversário está chegando #eliana50", escreveu a apresentadora do SBT.

