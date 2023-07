Eles cresceram! Patricia Abravanel mostra viagem com os três filhos

Apresentadora Patricia Abravanel mostra intimidade com a família e revela fotos de viagem com os três filhos em Natal

A apresentadora Patricia Abravanel revelou alguns cliques de suas férias com os filhos em Natal, no Rio Grande do Norte. Nesta segunda-feira, 31, a herdeira de Silvio Santos compartilhou um vídeo com várias fotos com a família no local e encantou.

Nas praias belíssimas, a comunicadora do SBT apareceu se divertindo com o marido, o político Fábio Faria, a cunhada, outros familiares por parte do esposo e os três filhos, Pedro Abravanel Faria, Jane Abravanel Faria e Senor Abravanel Faria.

Já crescidinhos, os herdeiros de Patricia roubaram a cena na rara aparição e aparecerem gigantes ao lado da mãe curtindo as férias. "Best days", falou a famosa sobre ter curtido os melhores dias com os seus amados.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora mudou o visual na mansão onde está hospedada em Natal. É bom lembrar que o esposo, Fábio Faria, nasceu no lugar. Casada com ele desde 2017, a artista tem três filhos com ele. O caçula, Senor, leva o nome do avô Silvio Santos.

Patricia Abravanel relembra seu primeiro casamento: 'Vivia com R$ 2 mil'

A apresentadora Patricia Abravanel relembrou a época em que viveu sem luxos durante o seu casamento com o primeiro marido, Phillipe Carrasco, no início dos anos 2000. Ela contou que viveu em um apartamento menor e vivia com o dinheiro do seu salário da época.

“Quando casei pela primeira vez, fui morar em um apartamentico de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa dos meus pais era maior. Mas era o que meu marido podia bancar”, disse ela em entrevista na revista TPM.

Além disso, ela contou sobre o seu salário. “Eu vivia com meu salário, que, na época, era de R$ 2 mil. E quer saber? Foi a melhor coisa que ele fez. Na época eu não entendi”, completou.