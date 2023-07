Em casa, Patricia Abravanel muda o visual e revela segredinho: 'Mais iluminada'

Apresentadora Patricia Abravanel muda o visual em sua mansão e surpreende ao mostrar truque de seu cabeleireiro para iluminar os fios

A apresentadora Patricia Abravanel renovou o visual em sua casa de praia. Nesta sexta-feira, 28, a herdeira de Silvio Santos compartilhou um vídeo mostrando que recebeu a visita de seu cabeleireiro em uma mansão com vista para o mar.

Antes de passar pelas mãos do profissional, a comunicadora, que comanda o Programa Silvio Santos, no SBT, mostrou como estavam seus fios. A famosa então contou que deixaria as madeixas mais claras, mas de maneira natural. Inclusive, ela surpreendeu ao revelar um truque de seu cabeleireiro: clarear as mechas com tinta e não descolorindo.

Após colocar alguns papeis na cabeça, Patricia Abravanel surgiu lavando a cabeça em um tanque e celebrando a vista do local. "Ainda mais iluminada! E sem descolorir. Amei. Obrigado por tudo @anilsonknight . Arrasou! NOVIDADE! Meu novo filtro "Acordei Bonita". Quero agradecer ao Lucas, o Rei dos GIFs, que fez meu filtro. Sério, façam os filtros com ele, baita profissional", escreveu ela na legenda contando o que fez.

Por coincidência, assim como ela, a irmã Rebeca Abravanel, casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, também mudou o visual. Discreta, a esposa do atleta surpreendeu ao apostar em um corte ousado.

É bom lembrar que Patricia Abravanel é filha de Silvio Santos com Íris Abravanel. Em 2001, seu rosto ficou conhecido na imprensa após ser sequestrada em São Paulo. Após 10 anos do episódio traumático, ela iniciou sua carreira artística, comandando várias atrações no SBT. Desde 2021, por conta da pandemia, ela vem tomando conta do Programa Silvio Santos.

Patricia Abravanel revela dica de Silvio Santos para seu trabalho na TV

A apresentadora Patricia Abravanel está brilhando no comando do Programa Silvio Santos, no SBT, que pertence ao seu pai, Silvio Santos. Recentemente, ela recebeu a imprensa no estúdio da atração na emissora para a gravação de uma edição especial para celebrar os 60 anos do programa e contou uma dica preciosa que recebeu do pai quando começou a substituí-lo.

“Ele fala que eu estou indo muito bem. No começo, eu não me sentia à vontade para fazer brincadeiras no auditório. Aí eu fazia quadros muito longos. Ele me falou para fazer quadros menores”, disse ela.

Além disso, Patricia Abravanel contou que o pai não sabia de tudo o que aconteceria na gravação do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos. “Ele está sabendo sem saber... Era capaz de ele não deixar a gente fazer. Ele iria falar: 'Não quero autopromoção'. Foi uma coisa que a gente fez, ele soube e não perguntou nada”, disse ela.