Filhos de Patricia Abravanel surgem gigantes em novas fotos: 'Lindos'

Em fotos inéditas, os três filhos de Patricia Abravanel surgem crescidos e impressionam com beleza; veja

Os filhos de Patricia Abravanel encantaram ao surgirem em novas fotos com a apresentadora. Nesta sexta-feira, 14, a famosa compartilhou os cliques raros de sua vida pessoal e chamou a atenção ao mostrar como os herdeiros já estão grandes.

Além de aparecer com os três herdeiros, Pedro Abravanel Faria, Jane Abravanel Faria e Senor Abravane Faria, a comunicadora surgiu com o marido, o político Fábio Faria. Em vários momentos, a família apareceu contente se curtindo muito.

"Sextou com minhas favoritas recentes", revelou Patricia Abravanel os cliques tirados com seus amores recentemente.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram os herdeiros de Silvio Santos de elogios. "Aí que lindos", admiraram os fãs. "Família linda", disseram outros ao verem os registros inéditos.

Ainda nas últimas semanas, Patricia Abravanel se emocionou e caiu no choro durante a gravação especial do programa do pai. “É impressionante como esse programa emociona né? É uma saudade boa, não sei o que é, é um programa que emociona mesmo”, declarou ela, que foi aplaudida pela plateia e pela sua família, já que a mãe, Iris Abravanel, e as irmãs também estavam no estúdio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Patricia Abravanel relembra seu primeiro casamento: 'Vivia com R$ 2 mil'

A apresentadora Patricia Abravanel relembrou a época em que viveu sem luxos durante o seu casamento com o primeiro marido, Phillipe Carrasco, no início dos anos 2000. Ela contou que viveu em um apartamento menor e vivia com o dinheiro do seu salário da época.

“Quando casei pela primeira vez, fui morar em um apartamentico de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa dos meus pais era maior. Mas era o que meu marido podia bancar”, disse ela em entrevista na revista TPM.

Além disso, ela contou sobre o seu salário. “Eu vivia com meu salário, que, na época, era de R$ 2 mil. E quer saber? Foi a melhor coisa que ele fez. Na época eu não entendi”, completou.