Eles cresceram! Patricia Abravanel mostra momentos inéditos com os filhos: ''Lindos''

Apresentadora Patricia Abravanel abre a intimidade e impressiona ao mostrar os três filhos

A apresentadora Patricia Abravanel (45) entrou no clima de Dia das Mães neste domingo, 14, e mostrou seus momentos com os três filhos. A herdeira de Silvio Santos (92) abriu a intimidade e exibiu registros inéditos ao lado dos pequenos, frutos de seu casamento com o político Fábio Faria (45).

Divertindo-se em várias viagens com o trio, a famosa encantou ao mostrar como Pedro Abravanel (8), Jane Abravanel (5) e Senor Abravanel (4) estão grandes.

"Como é bom se doar, se entregar, servir, cuidar, educar e se esforçar diariamente para ser melhor para eles. Como é maravilhoso ficar livre de mim para ser toda deles! Amo ser mãe! Feliz dia das mães para todas a mamães!", refletiu ela sobre a maternidade.



E escreveu um versículo para a ocasião: “Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao ­Senhor. Somente seja forte e corajosa e se alegre no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força!” (Prov. 21, Js.1, Filip.4). Obrigada Jesus por tanto amor".

Veja os momentos de Patricia Abravanel com os filhos:

Patricia Abravanel relembra seu primeiro casamento: 'Vivia com R$ 2 mil'

A apresentadora Patricia Abravanel relembrou a época em que viveu sem luxos durante o seu casamento com o primeiro marido, Phillipe Carrasco, no início dos anos 2000. Ela contou que viveu em um apartamento menor e vivia com o dinheiro do seu salário da época.

“Quando casei pela primeira vez, fui morar em um apartamentico de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa dos meus pais era maior. Mas era o que meu marido podia bancar”, disse ela em entrevista na revista TPM.

Além disso, ela contou sobre o seu salário. “Eu vivia com meu salário, que, na época, era de R$ 2 mil. E quer saber? Foi a melhor coisa que ele fez. Na época eu não entendi”, completou.