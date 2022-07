Patricia Abravanel compartilha foto rara com os três filhos durante férias

A apresentadora Patricia Abravanel dividiu fotos com os filhos durante as férias em família e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 16h08

Patricia Abravanel (44) deixou os seguidores encantados com fotos raríssimas ao lado dos três filhos, frutos do seu relacionamento com Fábio Faria, neste final de semana.

A apresentadora registrou um momento fofo com os herdeiros e não escondeu a sua felicidade em poder aproveitar a natureza com eles nas férias.

Nas imagens, ela aparece com Pedro, seu filho mais velho de seis anos, Jane, que hoje está com 4 aninhos e o caçulinha Senor, que está com três.

Comandando o Programa do Silvio Santos no lugar do pai, a apresentadora Patricia Abravanel recebeu a vista surpresa da mãe, Íris Abravanel.

PATRICIA ABRAVANEL ABRE ÁLBUM DE FOTOS COM A FAMÍLIA

Nesta quinta-feira, 16, Patrícia Abravanel compartilhou em seu Instagram diversos cliques ao lado de sua família. Nas nove fotos publicadas, a apresentadora aparecia de pijama com os filhos, em eventos com o marido e em um momento especial no Dia dos Namorados.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!