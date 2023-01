Duda Reis exibe cliques românticos com o namorado durante viagem: "Meu maior presente"

A atriz e influenciadora digital Duda Reis compartilhou uma sequência de fotos ao lado do namorado, Eduardo Nunes, em Paris

Duda Reis (21) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 24, para compartilhar uma sequência de cliques românticos ao lado do namorado, o empresário Eduardo Nunes.

Os dois estão curtindo alguns dias juntos em Paris, na França, e durante um passeio pela cidade, eles surgiram agarradinhos, trocando olhares e sorrisos apaixonados, enquanto usam loos de inverno.

Ao dividir os cliques no feed do Instagram, Duda se declarou para o amado. "'Às vezes a vida te presenteia com pessoas especiais. Às vezes pessoas especias te dão mais vida'. Você é o meu maior presente dessa existência, eu te amo, muito", escreveu a atriz e influenciadora digital na legenda da publicação.

Nos comentários, Eduardo também agradeceu por passar momentos incríveis com a namorada e se declarou para ela. "Que lindo, meu amor!! Você que é o meu maior presente!!! Te amo mais que tudo. Obrigado por momentos tão incríveis ao seu lado", disse o empresário.

Confira as fotos de Duda Reis com o namorado:

Duda Reis e Eduardo Nunes falam sobre casamento

A influenciadora digital Duda Reis revelou que já está pensando em dar um novo passo no namoro com o empresário Eduardo Nunes. Ela contou que os dois pretendem se casar ainda neste ano.

"Ano que vem sai casamento. Não fiz o pedido ainda, mas vou fazer. Não posso contar quando porque vai estragar a surpresa", declarou ele em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Vale lembrar que os dois assumiram o romance há apenas quatro meses

