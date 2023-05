Domitila Barros tieta Taís Araujo na França: ''Amiga, o encontro veio''

Ex-BBB Domitila Barros registra encontro com a atriz Taís Araujo durante o Festival de Cinema em Cannes, e web destaca semelhança

Finalmente! A ex-BBB Domitila Barros (38) encontrou a atriz Taís Araujo (44) nesta sexta-feira, 26, em Cannes, na França. Nas redes sociais, a modelo compartilhou o momento de tietagem e encantou os seguidores!

Em seu perfil no Instagram, a participante do Big Brother Brasil 23 publicou o clique ao lado da esposa de Lázaro Ramos (44), de quem é fã, durante os dias no país para participar do Festival de Cinema.

Domi chegou a declarar sua admiração pela atriz em entrevista no Mais Você: "Meu sonho sempre foi trabalhar na Globo e ser amiga de Tais Araújo". Taís, inclusive, respondeu. "Domi, mirmã! Vi agora seu video! Ó, o contrato só o RH da firma pode te dar, mas bora ser amigas?? Você é grandona! Parabéns por sua trajetória de vencedora!", elogiou.

"TaisEntendendo? Eu cresci assistindo e admirando ela e nunca sonharia que na minha primeira vez em Cannes iria encontrar com ela e dizer: Amiga o encontro veio. A maior é ela: Taís Araujo", escreveu Domitila ao legendar a publicação.

Nos comentários do post, Taís respondeu: "Foi corrido, mas foi amor. Nos vemos no Rio". "Duas maravilhosas!", elogiou Marvvila. "Só eu que percebi que são idênticas?", comparou um fã. "Ela é linda mesmo. Vocês podem viver irmãs em novela", falou outra. "Foto de milhões!", disse uma terceira. "Perfeitas. O poder da Representatividade", exaltou mais uma.

Confira o encontro de Domitila Barros com Taís Araujo na França:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domitila Barros (@domitila_barros)

Domitila Barros deixa internet em polvorosa ao responder suposta indireta de Aline Wirley e Igor Rickli

Na quinta-feira, 25, Domitila Barros causou comoção nas redes sociais ao responder uma suposta indireta feita por Aline Wirley (41) e Igor Rickli (39). A modelo e ativista surgiu em uma foto no tapete vermelho do festival de Cannes, na França. Domitila estava elegante com um sobretudo preta e os cabelos soltos.

A legenda da foto publicada no Instagram da Miss Alemanha chocou os seguidores e deixou a internet em polvorosa. “E no que isso afeta Domitila Barros?”, escreveu a participante do BBB 23.

A frase que foi usada como indireta é, na verdade, uma releitura de um meme que circulou durante a exibição do BBB 23. A pergunta tinha a ver com o participante Cezar Black (34) e era: “E no que isso afeta Cezar Black?”