Discreto, Malvino Salvador encanta com cliques raros de viagem com a família

Curtindo o Carnaval na praia, Malvino Salvador surgiu sorridente ao lado da esposa e dos três filhos

Discreto em sua vida pessoal, Malvino Salvador (47) costuma fazer raras aparições. Mas na última quinta-feira, 23, o ator deixou a discrição de lado e abriu o álbum de suas férias em família nas redes sociais, curtindo o Carnaval em uma viagem a praia ao lado da esposa, a lutadora e campeão mundial de jiu-jitsu, Kyra Gracie (37), e os três filhos do casal, Ayra, de 8 anos, Kyara de 6 anos e Rayan, que tem apenas 2 anos.

Nos registros, publicados no próprio perfil do ator, ele aparece esbanjando felicidade em vários cliques. No primeiro deles, escolhido como capa para o álbum, Malvino surge orgulhoso assistindo uma das filhas nadar em meio a uma paisagem paradisíaca. Já em outro, o ator posou sem camisa, dando risada enquanto segurava a criançada no colo junto com a esposa, com quem mantém um relacionamento desde 2013.

“Carnaval em família”, o ator legendou a publicação e complementou com outros dois registros fofos caminhando de mãos dadas com os herdeiros. “Foi demais!”, Kyra fez questão de comentar a publicação do marido. Em seu perfil, a lutadora também compartilhou alguns registros da viagem em família, com diversas fotos fofas ao lado dos pequenos, além de alguns flagras de Malvino, distraído enquanto curtia a família ao máximo.

Kyra Gracie e Malvino Salvador curtem praia com os filhos no Rio: ''Família linda''

No começo do mês, Kyra Gracie compartilhou alguns registros de outra viagem em família, ao lado do marido, o ator Malvino Salvador e dos três filhos do casal, Ayra, Kyara e Rayan. A família aproveitou o calor no Rio de Janeiro com direito a lindos cliques do dia na praia.

No seu Instagram, a mãe coruja surgiu de biquíni estampado e óculos escuros com o caçula no colo. Em uma das imagens, Malvino posou sorridente sem camisa à beira-mar. "Domingo no Rio de Janeiro", escreveu Kyra Gracie ao legendar o registro encantador, que recebeu inúmeros elogios nos comentários.