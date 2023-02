Kyra Gracie e Malvino Salvador curtem praia com os filhos no Rio: ''Família linda''

Lutadora e campeã mundial de Jiu-Jitsu Kyra Gracie mostra final de semana com o marido, Malvino Salvador, e os herdeiros no Rio de Janeiro

O ator Malvino Salvador (47) e Kyra Gracie (37) aproveitaram o calor no Rio de Janeiro no domingo, 05, na companhia da família!

Nas redes sociais, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu compartilhou lindos cliques do dia na praia com o maridão e os três filhos do casal, Ayra (8), Kyara (6) e Rayan, que completou dois aninhos no começo de janeiro e ganhou uma festa temática com o tema Jiu-Jitsu.

No seu Instagram, a mãe coruja surgiu de biquíni estampado e óculos escuros com o caçula no colo. Em uma das imagens, Malvino posou sorridente sem camisa à beira-mar. "Domingo no Rio de Janeiro", escreveu Kyra Gracie ao legendar a publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a família. "Casal inspiração, família linda e abençoada", disse uma. "Família maravilhosa", destacou outra. "Queridos demais", comentou uma terceira. "Lindos!!! Mas só consegui reparar no açaí com milho", se divertiu mais uma.

Confira Malvino Salvador e Kyra Gracie na praia com a família:

Malvino Salvador mostra passeio com as filhas em Paris

Malvino Salvador encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros de sua viagem em família. O ator curtiu as férias em Paris, na França, em janeiro, e publicou em seu perfil no Instagram algumas fotos que fez com as filhas pela cidade.

Nas imagens, ele mostrou alguns lugares que visitou com as herdeiras, Sofia (13), Ayra e Kyara, entre eles, a Torre Eiffel. "Paris em família", celebrou o marido de Kyra Gracie.

