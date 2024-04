De volta às redes sociais, Maíra Cardi mostra viagem com o marido

A influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardi compartilhou algumas fotos ao lado do marido, Thiago Nigro, durante uma viagem à Suíça

Alguns dias após voltar à internet, a influenciadora digital Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos ao lado do marido, Thiago Nigro. Os dois estão em Genebra, na Suíça, onde darão uma palestra.

Nas fotos postadas no Instagram neste sábado, 6, a ex-BBB surgiu agarradinha com o amado em meio à natureza, e na legenda, ela fez uma reflexão sobre os aprendizados que os dois tiveram ao longo da vida.

"E se tudo que aconteceu na sua vida até hoje, tivesse sido pra te preparar pra esse exato momento? Olhando pra trás, percebemos que não estaríamos aqui se não tivéssemos passado - e superado - todos os desafios que enfrentamos", começou ela.

Em seguida, Maíra falou sobre a mudança que aconteceu na vida deles. "Pela primeira vez, viemos transmitir nossa mensagem palestrando na Suíça. Tudo mudou drasticamente em nossas vidas desde que possamos a colocar Deus como prioridade, e entender a importância que ele tem, guiando todos os nossos passos."

Por fim, ela completou a postagem elogiando Nigro. "E falando e agradecendo, não existe nada mais gostoso do que cumprir nosso chamado ao lado da pessoa que encontramos como nosso parceiro. Parceria no trabalho. Parceria na amizade. Parceria no amor. Parceria na família. E em Deus", finalizou.

Confira as fotos:

Sister do BBB 24 revela sonho de conhecer Maíra Cardi

Na área externa da casa do Big Brother Brasil 24, Isabelle conversou com Alane e surpreendeu ao revelar qual famosa gostaria de conhecer. Durante o papo, a manauara revelou que gostaria de conhecer pessoalmente a influenciadora digital Maíra Cardi, que participou da edição de 2009 do reality da TV Globo.

"Uma vez eu vi a Maira Cardi, que eu sigo ela, seguia, porque ela não tem mais Instagram", começou a manauara, que devido ao confinamento, não sabe que a influenciadora digital retornou as redes sociais com um novo visual.

A sister seguiu falado: "Gosto muito dela, sério, quero muito um dia conhecer ela pessoalmente. Acho ela muito sábia, sabe? E a participação dela aqui na época, não sei se foi rápida, não me lembro direito. Ela participou até com a Milena de Manaus no ano dela". Saiba mais!