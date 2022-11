De vestido curtinho, Romana Novais abre álbum de fotos de viagem para Austrália

Médica e influenciadora Romana Novais surge de look curtinho azul com detalhes de amarração nos seios durante viagem a Austrália

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 09h44

A médica Romana Novais (31) usou as redes sociais na noite de terça-feira, 08, para compartilhar sequência de registros da última viagem!

Em seu perfil no Instagram, a esposa do DJ Alok (31), com quem tem dois filhos, Ravi (2) e Raika (1), publicou uma sequência de fotos durante os dias de descanso na Austrália.

Em algumas imagens, a influenciadora digital aparece usando um look de praia, um vestido curtinho azul bebê e sandálias brancas, deixando à mostra suas pernas, com uma bolsa com estampa do pintor Vincent van Gogh (1853 - 1890). Em outros cliques, a dermatologista surgiu com um vestido rendado branco.

"Momentos da última viagem", escreveu Romana Novais ao legendar a postagem.

"Perfeita", elogiou Aline Gotschalg nos comentários. "Maravilhosa!", disse Bárbara Evans. "Iluminada! Uma mulher cheia de princípios e valores! Esbanja glamour e beleza! Uma deusa", destacou uma seguidora. "Romana é perfeita, parece uma boneca", falou outra. "A mulher mais linda desse mundo", babou uma terceira.

Romana Novais comemora alta hospitalar da filha

Raika, a filha caçula do DJ Alok com a médica Romana Novais, recebeu alta hospitalar após internação, na sexta-feira, 04. Com quase dois anos de idade, a pequena tinha dado entrada em um hospital em São Paulo com um quadro de pneumonia, diagnosticado nos últimos dias. No Instagram, a influenciadora contou que Raika teve alta e celebrou a notícia em um vídeo no qual se diverte ao lado da filha. Na legenda, ela agradeceu: "Adivinha quem está de alta? Obrigada por todas as orações e mensagens de carinho, pessoal. Vencemos mais uma juntas, glória a Deus".

Na quinta-feira, 03, a médica chegou a compartilhar com seus seguidores que ficou três noites sem conseguir dormir, em razão do estado de saúde da filha.

