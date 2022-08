De shorts e blusa transparente, Zilu Camargo aproveita parque de diversão com a família: ''Linda''

Zilu Camargo surgiu super estilosa ao lado da filha, Camilla Camargo, os netos e o genro em um parque da Disney, em Orlando

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 15h15

Nesta quinta-feira, 25, foi dia de parque para Zilu Camargo (64)! Aproveitando a visita da filha, Camilla Camargo (36), os netos, Joaquim (2) e Julia (1), e do genro, Leonardo Lessa, a famosa esbanjou estilo e arrancou elogios dos seguidores.

No perfil do Instagram, a herdeira compartilhou foto em frente a uma atração do local e encantou.

Para a aproveitar o Animal Kingdom, em Orlando, Zilu apostou em um shorts claro e usa segunda pele transparente e colorida. Para completar o visual elegeu tênis branco e boné.

"Árvore da vida inspirando nossas fotos no animal kingdom!! Feliz feliz feliz", escreveu Camilla na legenda.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios. "Zilu do céu. Que pernas são essas? Linda", "Família linda", "Quanto amor em uma só foto", "A Zilu um corpo de menina", dispararam eles.

MAIS JOVEM, ZILU CAMARGO SURGE COM VESTIDO DECOTADO

Zilu Camargo aproveitou o clima de tbt na rede social e mostrou uma série de fotos de anos atrás em um vídeo. Toda elegante, a famosa protagonizou os registros. Usando um vestidinho delicado, de modelo curto e com decote, Zilu Camargo esbanjou beleza e uma silhueta impecável. De óculos escuros, ela apareceu deslumbrante no jardim de uma mansão.

