De férias com família, Ivete Sangalo mostra detalhes de motorhome de luxo

A cantora Ivete Sangalo exibiu detalhes do seu motorhome de luxo que hospeda sua família em viagem pelos Estados Unidos

De férias nos Estados Unidos, a cantora Ivete Sangalo não poupou despesas para aproveitar a viagem. A estrela compartilhou em suas redes sociais imagens de motorhome luxuoso que alugou para curtir os dias no país.

Com aluguel de R$ 1 milhão, o motorhome de Ivete é suficiente para acomodar sua família, que lhe acompanham em sua viagem. "Desta vez a mãe exagerou", brincou a cantora em seus stories. Logo em seguida, ela mostrou aos fãs o interior do seu "lar" temporário.

O veículo é um motorhome Classe A do modelo King Aire, da marca Newman, e é equipado com tudo o que pode-se desejar em uma casa. Tem sala de estar e jantar, cozinha completa, ar-condicionado, quatro televisões, máquina de lavar, banheiro e até suíte privativa.

Foto: Reprodução / Instagram

O antes e depois de Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo, que está com 51 anos, usou as redes sociais no dia 7 de junho para comemorar o sucesso da sua carreira. Ela dividiu um 'antes e depois' mostrando que conseguiu realizar seu sonho de viver de música.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma montagem com uma foto antiga e outra atual. Na primeira imagem, em preto e branco, ela aparece segurando um microfone, na época em que estava começando a se aventurar como cantora. Já na segunda foto, Ivete está agitando uma multidão em cima de um trio elétrico.

Na legenda, a famosa celebrou sua trajetória de sucesso. "Início de um sonho / / Deu tudo certo", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração e também a hashtag 'Ivete 3 ponto 0', em referência aos seus 30 anos de carreira.

Os fãs comemoraram o sucesso de Ivete nos comentários. "Maravilhosa", comentou a humorista Dani Calabresa. "30 anos de muito amor e orgulho", disse uma seguidora. "Deu tudo mais que certo!", escreveu outra. "Deu mais do que certo, rainha. Te amo tanto", falou um fã. "Rainha", afirmou mais uma.

Confira a publicação: