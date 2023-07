Ivete Sangalo celebra 30 anos de carreira com 'antes e depois': "Deu tudo certo"

A cantora Ivete Sangalo celebrou sua trajetória de sucesso ao relembrar foto do início da carreira

A cantora Ivete Sangalo, que está com 51 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para comemorar o sucesso da sua carreira. Ela dividiu um 'antes e depois' mostrando que conseguiu realizar seu sonho de viver de música.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma montagem com uma foto antiga e outra atual. Na primeira imagem, em preto e branco, ela aparece segurando um microfone, na época em que estava começando a se aventurar como cantora. Já na segunda foto, Ivete está agitando uma multidão em cima de um trio elétrico.

Na legenda, a famosa celebrou sua trajetória de sucesso. "Início de um sonho / / Deu tudo certo", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração e também a hashtag 'Ivete 3 ponto 0', em referência aos seus 30 anos de carreira.

Os fãs comemoraram o sucesso de Ivete nos comentários. "Maravilhosa", comentou a humorista Dani Calabresa. "30 anos de muito amor e orgulho", disse uma seguidora. "Deu tudo mais que certo!", escreveu outra. "Deu mais do que certo, rainha. Te amo tanto", falou um fã. "Rainha", afirmou mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Leia também:Marcelo Sangalo, filho de Ivete, usa conta da mãe para mandar recado para ídolo

Closet luxuoso

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu seus fãs ao mostrar um vídeo com um trecho de sua rotina nas redes sociais. Desta vez, ela registrou o momento de quando escolheu a roupa que iria usar ao longo do dia e aproveitou para revelar como é o closet de sua mansão.

Ivete mostrou que o closet não tem portas nos armários e as roupas estão muito bem organizadas por cores. O local conta com um dos lados com cabides e o outro é formado por várias prateleiras com as roupas dobradas.