De biquíni, Brunna Gonçalves ostenta barriga trincada enquanto dança em Miami

Influenciadora e dançarina Brunna Gonçalves está curtindo as férias ao lado de sua esposa, Ludmilla

Nesta sexta-feira, 10, a influenciadora digital e dançarina Brunna Gonçalves (31) decidiu elevar a temperatura da internet! A ex-sister, que está curtindo seus últimos dias de férias ao lado de sua esposa, a cantora Ludmilla (27), surgiu nas redes sociais dançando com um biquíni que ostentou sua barriga trincada.

“Miami Girl”, escreveu a musa, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, fazendo referência ao local em que está curtindo os dias de folga com Lud, em Miami, nos Estados Unidos da América. Apostando em um biquíni verde e amarelo, com correntinha na parte de baixo da peça, Brunna deixou seu corpão maravilhoso à mostra.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios à beleza estonteante da dançarina. “Caramba”, escreveu toda apaixonada Ludmilla, completando com um emoji de cabeça explodindo. “Dança muito! Tu arrasa amiga”, exaltou a ex-BBB Eslovênia Marques. “A Brunna passa uma vibe tão boa quando dança”, comentou uma terceira internauta. Além das milhares de carinhas de apaixonados, palminhas e emojis de corações enviados para enaltecer a perfeição da influenciadora.

Veja a publicação da influenciadora e dançarina Brunna Gonçalves exibindo seu corpão maravilhoso enquanto dança durante sua viagem por Miami ao lado de Ludmilla:

Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)



Férias! Brunna Gonçalves e Ludmilla aproveitam dias de folga em viagem para Miami, nos Estados Unidos

Ainda na terça-feira, Brunna anunciou que passará suas férias em Miami acompanhada da amada Ludmilla. A ex-BBB surgiu posando e fazendo carão com suas malas em frente ao hotel e ainda apareceu com a esposa em uma das fotos publicadas.