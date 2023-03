Brunna Gonçalves surge esbanjando estilo em Miami para férias com Ludmilla

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves revelou em suas redes sociais que Miami foi o destino escolhido para as férias com a esposa, Ludmilla

Nesta terça-feira, 7, Brunna Gonçalves (31) surpreendeu seus seguidores em seu Instagram ao compartilhar uma série de fotos mostrando o início de suas férias.

A dançarina surgiu em Miami, Estados Unidos, com sua esposa, Ludmilla (27). Brunna surgiu estilosa vestindo um cropped branco e um terno cor creme.

“Start nas férias por aqui”, escreveu a ex-BBB na legenda da sequência de fotos em que aparecia com malas nas mãos e ao lado da amada.

Nos comentários, Ludmilla celebrou com a esposa: “Vamo viver uhul”. E a participante do BBB 22 se declarou: “Você é a melhor companhia”.

Os seguidores de Bruna adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Estilosa, chique e o casal fitness tá com tudo pra curtir Miami nessas mini férias”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “A elegância em pessoa Bru”.

Viagem romântica!

Quem também está curtindo as férias em clima de romance é o casal Lore Improta e Léo Santana. O cantor e a influenciadora saíram da Tailândia e foram para Singapura.

Ao desembarcar no novo destino, Lore compartilhou fotos com um buquê de flores e uma selfie ao lado do marido.