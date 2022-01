Em seu aniversário, a amada de Cristiano Ronaldo foi surpreendida no Burj Khalifa, em Dubai

O jogador Cristiano Ronaldo (36) surpreendeu a namorada, Georgina Rodríguez, em seu aniversário de 28 anos. A modelo ganhou uma projeção de seu novo documentário da Netflix: "Sou Georgina" no Burj Khalifa, o maior prédio do mundo.

Cristiano Ronaldo, o nosso CR7, provou que não é craque apenas em campo e em parceria com a Netflix, conseguiu surpreender a amada.

Em seu perfil no Instagram, Georgina compartilhou os cliques da surpresa, onde é possível ver a exibição do pôster do documentário no prédio de 160 andares, seguido por um: "Feliz aniversário, Gio".

Emocionada, Georgina se declarou: "Assim acaba esse dia emocionante. Não tenho palavras. Obrigada, obrigada e obrigada Cristiano. Você não poderia me fazer mais feliz todos os dias. Obrigada Dubai por sempre nos tratar tão bem e por nos fazer sentir em casa. Obrigada a todos que vem trabalhando para que esse dia seja tão especial! E obrigada a todos que sempre estão aqui e ficam felizes pela minha felicidade e pela da minha família. Amamos com o coração", declarou.

E claro, a surpresa de Cristiano repercutiu entre os românticos e fãs do jogador: "Não esperem menos que isso", escreveu um. "Casal mais perfeito que esse não existe", comentou outro. "O que um homem não faz por amor?", disse o terceiro.

No final de 2021, o casal anunciou que estão para aumentar a família, Cristiano e Georgina estão esperando por gêmeos.

Cristiano Ronaldo presenteia Georgina Rodríguez com projeção no maior prédio do mundo:

