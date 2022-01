Em Dubai, Cristiano Ronaldo posa com todos os filhos para registro especial

Durante tarde em praia de Dubai, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo surgiu com os herdeiros em um belíssimo clique

Papai-coruja! O craque Cristiano Ronaldo (36) surpreendeu a web ao posar com os herdeiros em novo clique.

O registro, compartilhado em seu perfil no Instagram, mostra o jogador de futebol com os quatro filhos - Cristiano Ronaldo Jr. (11), os gêmeos Eva e Mateo (4) e Alana Martina (4) - na beira do mar em praia de Dubai, nos Emirados Árabes.

"Papai orgulhoso!", se derreteu ele na legenda do post.

Aproveitando duas semanas sem jogos de seu time, Manchester United, o português resolveu curtir alguns dias da folga ao lado da família em local paradisíaco.

Em um post anterior, CR7 aparece sozinho de sunga tomando sol em espreguiçadeira da praia. Na legenda da publicação, ele brincou: "Aproveitem a vista".

Desde 2017, Cristiano Ronaldo mantém um relacionamento com a modelo argentina Georgina Rodríguez (27), que está esperando mais dois filhos do craque.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez revelam sexo dos gêmeos em vídeo fofíssimo

Em vídeo fofíssimo postado no mês passado, o casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez revela o sexo dos bebês gêmeos que estão a caminho.

A beira da escada com a árvore de Natal de fundo, os outros filhos do casal, seguram dois balões para fazer a revelação.

Empolgados e sorridentes, as crianças estouram os balões juntos enquanto a mãe, a argentina Georgina Rodríguez, filma o momento da revelação.

Confira o novo clique de Cristiano Ronaldo com os herdeiros

