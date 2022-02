Confira fotos exclusivas da viagem de Duda Beat na Jamaica

Duda Beat conversa com a CARAS Digital sobre sua viagem para a Jamaica

Isabela Thurmann 11/02/2022

Duda Beat (34) estava na Jamaica!

Em seu Instagram, a cantora mostrou um pouco de como foi a viagem ao lado de seu namorado, Tomás Tróia.

Ela conversou com a CARAS Digital sobre os dias que passou no país caribenho: “Chegamos por Montego Bay, fomos para Ocho Rios, Negril, Kingston e passamos em Portland, onde foi gravado o filme A Lagoa Azul”, começou.

“Foi uma viagem de 10 dias em que conseguimos conhecer bastante a cultura local e as belezas naturais da ilha! A Jamaica é um lugar muito especial, me senti muito inspirada nesse paraíso”, revelou a compositora.

Bem-humorada, Duda também falou um pouco sobre a culinária local. “O que achei mais inusitado é que o arroz com feijão daqui tem um sabor diferente do que estamos acostumados no Brasil, é um pouco doce... Ouvi dizer que é feito com leite de coco, talvez seja por isso. Eu amei!”, disse.

Confira fotos exclusivas de Duda Beat na Jamaica: