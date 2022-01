Com a família, César Filho curte férias e revela destino com fotos encantadoras

Apresentador César Filho compartilhou fotos de viagem com a esposa e os filhos e encantou na rede social

O apresentador César Filho (60) está de férias das telinhas e aproveitou para viajar com a família.

Em sua rede social, o comunicador da Record TV mostrou qual foi o primeiro destino da viagem ao lado da esposa, Elaine Mickely (41), e dos filhos, Luma César (21) e Luigi César (18).

"Chegamos! Primeiro dia em Lisboa", falou César Filho ao compartilhar várias fotos com os seus amados na cidade de Portugal.

Em outro momento, o famoso surgiu degustando um pastel de bacalhau e uma taça de vinho com a esposa. "Um lindo domingo pra você! Por aqui, um pastel (bolinho) de bacalhau recheado com queijo da serra da estrela, acompanhado de um cálice de #VinhoDoPorto branco. Sempre com ela", escreveu ele.

Em uma última publicação feita pelo apresentador, ele mostrou mais do que estão fazendo. "Um pouquinho mais de nossa viagem de #ferias! #Portugal e seus encantos! #Lisboa, nossa primeira parada!", comentou ele.

Veja as fotos de viagem de César Filho:

