Cauã Reymond aproveita dia de descanso em passeio com a filha, Sofia

Em uma viagem a trabalho, o ator Cauã Reymond aproveitou o momento de descanso para curtir um passeio com a fiilha em Miami

Em viagem para Miami, nos Estados Unidos, para participar de uma premiação, o ator Cauã Reymond aproveitou a companhia da filha, Sofia, de 11 anos, para curtir um momento de descanso na cidade. Através das redes sociais, o artista encantou os fãs ao mostrar o registro de um passeio ao lado da herdeira.

Apesar de estar no local a trabalho, ele não perdeu a oportunidade e aproveitou as horas livres para curtir com a menina. Nos Stories de seu Instagram, Cauã publicou um vídeo onde Sofia aparece andando de bicicleta.

"Brisa boa", escreveu o famoso na legenda da postagem. Sofia é fruto de seu antigo casamento com a atriz Grazi Massafera. Os dois possuem a guarda compartilhada da herdeira desde que anunciaram a separação, quando ela tinha pouco mais de um ano de vida.

Recentemente, Cauã Reymond deixou os internautas surpresos ao compartilhar um clique belíssimo ao lado de Sofia. Na ocasião, Sofia estava acompanhando o papai coruja em um evento na cidade de Miami.

Em seu perfil no Instagram, ele exibiu uma foto com a filha no tapete vermelho e o tamanho dela chamou a atenção. A menina mostrou o quanto já cresceu e já está quase na mesma altura do pai.

Nos comentários, os seguidores não esconderam a surpresa ao observarem o quanto Sofia cresceu. "Soso tá tão gigante", disse um seguidor. "Quanto tempo eu dormi? Já está uma moça", afirmou outro. "Chocado com o tamanho da Sofia", declarou mais um.

Cauã Reymond abre o jogo sobre deixar a filha namorar

O ator Cauã Reymond abriu o coração sobre sua experiência como pai de uma menina, Sofia Massafera, que já está super crescida com 11 anos e é fruto do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Além de revelar detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência, ele também entregou que não é nada ciumento.

Em entrevista ao jornal Extra, Cauã contou que está pronto para apoiar a filha quando ela decidir iniciar sua vida amorosa no futuro: "Alguém falou que eu seria um pai ciumento, mas não sou. Quero que minha filha traga o namorado ou a namorada para casa e se sinta confortável, sem achar que o pai é chato", disse o ator.

O galã da novela da Globo 'Terra e Paixão' ainda entregou que tem um ótimo relacionamento com sua única herdeira: "Atualmente é a fase que eu tô mais próximo dela. Com ela chegando à adolescência, nosso diálogo agora é muito claro. Sinto que nossas conversas estão cada vez mais maduras e, ao mesmo tempo, divertidas", detalhou. Confira!