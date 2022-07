Carol Dias curte viagem para a Itália pela primeira vez com Kaká e a filha Esther

Modelo Carol Dias posta série de fotos do primeiro dia de viagem para a Itália com o marido, Kaká e a filha do casal, Esther, de um ano

A influenciadora digital Carol Dias (26) está aproveitando dias de descanso em novo destino na companhia da família!

A loira embarcou pela primeira vez para a Itália com o marido, Kaká (40), e a filha do casal Esther, de um aninho.

Em seu perfil no Instagram, na manhã desta sexta-feira, 08, a modelo abriu álbum de fotos do primeiro dia no país, mostrando passeio da família. A bebê esbanjou fofura e simpatia ao surgir usando um vestidinho florido e óculos escuros.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Primeiro dia", com emoji da bandeira da Itália.

Nos Stories de seu Instagram, Carol falou sobre a viagem. "Minha primeira vez aqui! Muito emocionada com a riqueza de detalhes, é um verdadeiro museu a céu aberto", disse ela durante passeio de carrinho de golfe pelas ruas da cidade.

Kaká celebra 20 anos do penta do Brasil

No dia 30 de junho, Kaká fez questão de recordou um momento importante da carreira. O ex-jogador comemorou os 20 anos do penta do Brasil na Copa do Mundo de 2002. “30.06.2002. Existe um, só um, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. (Efésios 3:20). Nunca pensei ou imaginei que com 20 anos de idade eu estaria segurando esse troféu. Hoje celebramos 20 anos dessa inesquecível conquista!”, disse ele.

Confira as fotos de Carol Dias com a família na Itália:

