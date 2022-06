Em clima de TBT, Kaká celebra 20 anos do dia em que o Brasil virou pentacampeão da Copa do Mundo

Túnel do tempo

Kaká resgata registros ao segurar o troféu da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil virou penta

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 11h43

Nesta quinta-feira, 30 de junho, os brasileiros já acordaram com um motivo para comemorar! Isso porque é o dia do aniversário de 20 anos do penta!

Aproveitando o clima de TBT, é claro que Kaká (40) decidiu relembrar o momento tão importante que viveu durante a Copa do Mundo de 2002.

Em seu Instagram, o jogador de futebol resgatou uma sequência de dois cliques nos quais apareceu segurando o troféu em mãos.

“30.06.2002. Existe um, só um, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. (Efésios 3:20)”, começou o marido de Carol Dias (26) na legenda do post.

“Nunca pensei ou imaginei que com 20 anos de idade eu estaria segurando esse troféu. Hoje celebramos 20 anos dessa inesquecível conquista!”, disse ao final.

Rapidamente, a postagem estava lotada de comentários de internautas relembrando a vitória. “Nostalgia”, “ídolo”, “tive a sorte de te ver jogar”, “lembro bem desse momento” e “você é fera”, disseram alguns nos comentários.

