Carla Diaz impressiona ao compartilhar fotos de viagem a Nova York: “Musa”

A atriz Carla Diaz recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao abrir álbum de fotos de viagem a Nova York

Nesta quarta-feira, 2, Carla Diaz encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de sua viagem a Nova York. A atriz posou e fez carão em diversos cliques estilosos.

Vestindo uma blusa cropped preta que deixava sua barriga a mostra, e uma calça cinza, a ex-BBB surgiu em um prédio com uma vista cinematográfica para a cidade de Nova York. “Photo Dump de Nova York”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda das sete fotos publicadas.

Os seguidores de Carla adoraram as fotos da viagem e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Estão lindas essas fotos”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “É impressão minha ou você consegue ficar mais linda?”.

“Que viagem maravilhosa essa”, declarou uma admiradora. E outra seguidora de Carla ainda escreveu: “Quando você acha que não é possível ela ser mais perfeita, ela posta”. Uma fã ainda comentou: “Uma Deusa”. E uma página de fãs dedicada à Carla Diaz declarou: “Musa”.

Vale lembrar que nesta viagem a Nova York, Carla se encontrou com uma amiga de longa data e compartilhou em suas redes sociais o momento emocionante. Durante a viagem, rumores de que o relacionamento da atriz com o deputado Felipe Beccari havia chegado ao fim, já circulavam.

Apenas dois dias após mostrar um pouco de sua viagem a Nova York, Carla confirmou em suas redes sociais que havia terminado o noivado com Felipe. "Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", declarou.

Término!

Após a viagem e o anúncio do término, a ex-participante do quadro Dança dos Famosos no programa “Domingão Com Huck” foi vista no aeroporto do Rio de Janeiro. A famosa foi flagrada por paparazzis em um look all-black.

Carla tentou passar despercebida no aeroporto localizado no centro do Rio ao surgir sem maquiagem e eleger um look todo preto composto por camiseta, blazer, calça, bota e boné.