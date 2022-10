Carla Diaz abre álbum de fotos e exibe registros belíssimos no Pantanal

Encerrando as gravações de 'Rodeio Rock', a atriz Carla Diaz compartilhou diversas fotos no Pantanal

Redação Publicado em 28/10/2022, às 08h51

A atriz Carla Diaz (31) etá no Pantanal para a gravação do filme Rodeio Rock, e na última quinta-feira, 27, dividiu com seus seguidores diversos registros mostrando os bastidores.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Carla Diaz abriu o álbum de fotos e mostrou como foi seu dia de gravação no Pantanal.

"#DíazDeGravação tem agora uma nova localização. Com direito a #photodump.Estamos no #pantanal, se você ainda não viu, corre nos stories, estou mostrando tudo. Encantada com cada cantinho que já conheci por aqui", escreveu na legenda da publicação.

Nos registros publicados pela atriz, Carla Diaz surgiu em cima de um cavalo, além disso, ela publicou vídeos mostrando os bastidores, incluindo ao lado do cantor Lucas Lucco, que também vai estrelar o filme.

Confira as fotos de Carla Diaz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz e Felipe Becari trocam declarações na web

No início do mês, Felipe Becari usou as redes sociais para se declarar para a namorada, a atriz Carla Diaz. Ele compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada e agradeceu o apoio e carinho que recebeu da ex-participante do BBB 21 durante o período que ele esteve em campanha política. Becari foi eleito deputado federal após a eleição do dia 02. "Precisava fazer essa postagem, pois só nós sabemos o que passamos nos últimos meses… Cada um no seu trabalho, apoiando, suportando as saudades, respeitando as diferenças e sendo responsáveis um com o outro. Nada mais lindo do que uma relação de cumplicidade e carinho, e por isso a vitória de ontem não é foi só minha, mas nossa", começou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!