Carla Diaz e Felipe Becari trocam declarações na web: "Relação de cumplicidade e carinho"

Nas redes sociais, Carla Diaz e Felipe Becari surgiram em clima de romance e trocaram declarações

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 20h30

Nesta segunda-feira, 3, Felipe Becari usou as redes sociais para se declarar para a namorada, a atriz Carla Diaz (31).

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada e agradeceu o apoio e carinho que recebeu da ex-participante do BBB 21 durante o período que ele esteve em campanha política. Becari foi eleito deputado federal após a eleição deste último domingo, 3.

"Precisava fazer essa postagem, pois só nós sabemos o que passamos nos últimos meses… Cada um no seu trabalho, apoiando, suportando as saudades, respeitando as diferenças e sendo responsáveis um com o outro. Nada mais lindo do que uma relação de cumplicidade e carinho, e por isso a vitória de ontem não é foi só minha, mas nossa", começou ele.

Em seguida, Felipe também falou sobre a força que recebeu de Carla nos momentos difíceis. "Em tempos de rede social, foi fundamental ter seu apoio onde mais precisava, fora dela, no dia a dia, principalmente nos mais difíceis. Parabéns você também pela força e resistência, e saiba que farei o Brasil inteiro sentir muito orgulho das minhas lutas, assim como você sentirá! Te amo demais!", completou ele.

Diaz, que está gravando um filme ao lado de Lucas Lucco (31), também se declarou para o namorado nos comentários da publicação. "Só a gente sabe mesmo, não foi fácil, mas resistimos por causa do nosso amor!! Estou muito orgulhosa da sua vitória, te amo muito", afirmou ela, parabenizando Becari pela vitória na eleição.

Confira as fotos de Carla Diaz e Felipe Becari:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Becari 👮🏼‍♂️🐕🐈 (@felipebecari)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!