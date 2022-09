Após boatos de término, Carla Diaz e Felipe Becari surgem em clima de romance na web

A atriz Carla Diaz publicou alguns cliques em clima de romance com o namorado, Felipe Becari, após boatos de separação

Carla Diaz(31) dividiu alguns cliques ao lado do namorado, Felipe Becari, em suas redes sociais nesta sexta-feira, 2. Após surgirem boatos de que os dois haviam terminado o relacionamento, a atriz surgiu em clima de romance com o ativista e político.

Nas imagens publicadas nos Stories do Instagram, Becari aparece deitado no peito da amada, enquanto recebe beijos carinhosos no rosto. Um dos cachorros deles também aparece nas imagens, e late quando a artista se aproxima do namorado.

Vale lembrar que Carla e Felipe assumiram o romance no dia 31 de dezembro do ano passado. Na ocasião, ela compartilhou fotos com o amado e na legenda colocou apenas uma taça de vinho e um coração. Desde então, eles costumam compartilhar vários momentos juntos e trocam declarações nas redes sociais.

Confira as fotos em clima de romance de Carla Diaz e Felipe Becari:

Look luxuoso

Carla Diaz compartilhou um vídeo no seu Instagram em que aparecia com um look luxuoso. A atriz e ex-BBB apareceu com uma estilosa sandália gladiadora com salto alto e brilhante e um vestido preto bem curtinho. Brincos dourados e uma luxuosa bolsa preto complementaram o look. "O Get Ready With Me [Arrume-se Comigo] da noite veio. Gostaram de um all-black ?", escreveu.

