Camila Queiroz toma banho de mar em Fernando de Noronha e tanquinho trincado rouba a cena

Camila Queiroz está em Fernando de Noronha e compartilhou fotos tomando banho de mar

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 13h36

A atriz Camila Queiroz (29) usou o seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira, 10, para compartilhar uma série de fotos diretamente do arquipélago de Fernando de Noronha, localizado no estado de Pernambuco. Nas imagens, ela aparece tomando banho de mar nas águas cristalinas da ilha e curtindo um pouquinho de romance com seu marido, o ator Klebber Toledo (36).

Eles passearam de barco em meio aos golfinhos e posaram juntos utilizando chapéus de palha para se protegerem do sol. Camila chegou a vestir três looks totalmente diferentes neste dia, sendo um deles composto por um conjunto pink de biquíni com parte debaixo em modelo fio-dental, o segundo, que era uma camiseta larga branca com uma calça na mesma cor e o último, um biquíni branco com flores roxas, saia lilás e chinelos cor de rosa.

Musa, ela também estava exibiu o abdômen trincado de dar inveja.Na ocasião, os fãs e seguidores não deixaram de comentar e garantiram elogios à atriz. “A mais linda desse mundo no lugar mais lindo”, comentou uma internauta. “Sem defeito nenhum”, disse outra. “Não sei quem é mais lindo, o lugar ou a modelo”, elogiou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Camila Queiroz aposta em cropped com amarração e exibe cinturinha em Fernando de Noronha

Camila Queiroz publicou em seu perfil no Instagram uma seção de fotos onde utiliza um look no estilo boho chic em uma das praias do local.

O boho chic faz referência aos visuais despojados popularizados pelo movimento hippie na Europa durante os anos 1970. Do inglês bohemian, boho quer dizer boêmio. Isso porque toda a estética foi inspirada no espírito alegre, descontraído e livre dos artistas, músicos e escritores britânicos da década de 1920.

As roupas no estilo boho também têm influência de outras culturas e estilos, como o rock, folk, country e gipsy (cigano). Isso pode ser facilmente observado no uso de ankle boots, kimonos e ponchos, peças em couro e com pelos, modelagens longas e amplas, além dos acessórios com pedras naturais e penas.