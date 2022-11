Camila Queiroz aposta em cropped com amarração e exibe cinturinha em Fernando de Noronha

Camila Queiroz está em Fernando de Noronha com o marido, Klebber Toledo, e compartilhou fotos curtindo pôr do sol

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 10h06

A atriz Camila Queiroz (29) está com o marido, o ator Klebber Toledo (36) no arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco e nesta segunda-feira, 07, ela publicou em seu perfil no Instagram uma seção de fotos onde utiliza um look no estilo boho chic em uma das praias do local.

O boho chic faz referência aos visuais despojados popularizados pelo movimento hippie na Europa durante os anos 1970. Do inglês bohemian, boho quer dizer boêmio. Isso porque toda a estética foi inspirada no espírito alegre, descontraído e livre dos artistas, músicos e escritores britânicos da década de 1920.

As roupas no estilo boho também têm influência de outras culturas e estilos, como o rock, folk, country e gipsy (cigano). Isso pode ser facilmente observado no uso de ankle boots, kimonos e ponchos, peças em couro e com pelos, modelagens longas e amplas, além dos acessórios com pedras naturais e penas.

Tanto que na legenda das fotos para o Instagram, Camila escreveu "Gypsy at heart", que significa "Cigana de coração", em tradução livre do inglês. A atriz vestiu top vermelho com amarração no abdômen e saia branca longa ganhou um toque a mais ao colocar uma corrente dourada.

Os acessórios chamaram bastante atenção. Os cabelos soltos receberam lenço com estampa verde, incrementado com corrente e pingente na testa. Brincos de argola e gargantilha também marcaram presença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Camila Queiroz exibe corpão e tanquinho trincado rouba a cena em viagem a Fernando de Noronha

Camila Queiroz compartilhou com seus seguidores neste domingo, 06, algumas fotos em cenários paradisíacos do arquipélago, a paisagem azul e o mar cristalino e muito verde.

Mas o que também chamou atenção foi o corpão da gata que surgiu de biquíni e saída de praia. A atriz apostou em um biquíni branco com um shorts e uma camisa vinho.