Camila Queiroz exibe corpão e tanquinho trincado rouba a cena em viagem a Fernando de Noronha: “Sem defeito nenhum”

Curtindo a praia de Fernando de Noronha pela primeira vez, Camila Queiroz exibe corpão e impressiona fãs na web

Redação Publicado em 07/11/2022, às 08h50

A atriz Camila Queiroz (29) viajou pela primeira vez para Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco e compartilhou com seus seguidores neste domingo, 06, algumas fotos em cenários paradisíacos do arquipélago, a paisagem azul e o mar cristalino e muito verde.

Mas o que também chamou atenção foi o corpão da gata que surgiu de biquíni e saída de praia. A atriz apostou em um biquíni branco com um shorts e uma camisa vinho.

Musa, Camila Queiroz também estava com óculos escuros e exibiu o abdômen trincado de dar inveja. “Ahhhh Noronha, você não sabe o quanto eu sonhei em te conhecer…”, escreveu ela na legenda da publicação.

Claro que os fãs e seguidores não deixaram de comentar e garantiram elogios à atriz. “A mais linda desse mundo no lugar mais lindo”, comentou uma internauta. “Sem defeito nenhum”, disse outra. “Não sei quem é mais lindo, o lugar ou a modelo”, elogiou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Vitória Strada e Camila Queiroz exibem boa forma ao surgirem de biquíni em Fernando de Noronha

Também neste último domingo, 06, Camila Queiroz e Vitória Strada (26) curtiram o dia ensolarado no arquipélago de Fernando de Noronha.

Em seu Instagram, Vitória compartilhou algumas fotos tiradas por sua noiva Marcella Rica (31) em que aparecia se divertindo com Camila na areia.

Camila apareceu com um biquíni branco mínimo e Vitória usava um biquíni de crochê amarelo. As atrizes apareceram de mãos dadas caminhando pela praia.

“Um sol para cada uma”, escreveu Vitória na legenda do carrossel comporto por quatro fotos tiradas por sua amada.

Nos comentários, Marcella Rica elogiou a noiva e a amiga: “Eu nem precisava ser boa fotógrafa. Vai travar o Insta do povo”.

O empresário Enzo Celulari (25) comentou: “Mais que irmãs, friends”. E Marcella Rica respondeu: “E a gente não fez a nossa né, aff péssimos”.