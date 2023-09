Camila Queiroz e Klebber Toledo surgem em clima de romance durante viagem

A atriz Camila Queiroz e o ator Klebber Toledo surgiram juntinhos em clima de romance ao posarem para fotos de viagem

Nesta quarta-feira, 27, Camila Queiroz e Klebber Toledo encantaram seus seguidores ao compartilharem algumas fotos de viagem. Fugindo das altas temperaturas que atingiram São Paulo e Rio de Janeiro nessa semana, o casal surgiu agasalhado em uma viagem para Santa Catarina.

O casal posou para algumas selfies em um cenário paradisíaco. Nas fotos, os apresentadores do reality show “Casamento Às Cegas Brasil” apareciam vestindo jaquetas de moletom preta e com os capuzes na cabeça, eles se beijavam com a serra catarinense ao fundo.

“Faz frio e sobra amor na serra catarinense”, escreveu a atriz na legenda das fotos publicadas em seu Instagram. Famosos como a atriz Maisa Silva, que protagoniza a série “De Volta Aos 15” com Camila, e o ator Ary Fontoura reagiram à postagem com emojis.

Os seguidores de Camila e Klebber adoraram as fotos do casal e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Difícil saber o que é mais bonito nessas fotos”, elogiou uma fã. Outra admiradora comentou: “O casal mais lindo do mundo”. E uma seguidora escreveu: “Tão linda essa moça”.

“Que lindos! Conheci a serra esses dias, emocionante”, lembrou uma seguidora. Outra fã escreveu: “Coisas lindas da vida! Amo os dois de paixão”. Uma admiradora ainda declarou: “Gente, vocês são muito queridos”. “Sejam bem-vindos à Santa Catarina, nosso paraíso”, desejou uma seguidora.

Recentemente, Camila Queiroz surpreendeu seus seguidores ao revelar seu novo visual nas redes sociais. A estrela da novela “Amor Perfeito”, com o fim das gravações da novela das 18h que precedeu a atual “Elas Por Elas”, mostrou a mudança radical que fez em seu cabelo.

Ao aparecer loira nas fotos, Camila explicou o motivo da mudança. A atriz será protagonista de uma nova novela na plataforma de streaming HBO Max. "Meu corpo é instrumento do meu trabalho, sempre foi. Fazer transformações, sejam elas grandes ou pequenas, sempre me trouxeram muita empolgação e provocação, é parte muito importante da criação de um personagem”, explicou Camila.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Aclamadas!

Na semana passada, a novela “Amor Perfeito” chegou ao fim. Em um do episódios da reta final, uma reviravolta fez com que a protagonista Marê, interpretada por Camila, e a antagonista Gilda, vivida por Mariana Ximenes, ficassem frente a frente.

A reviravolta na trama escrita por Duca Rachid aconteceu com uma cena forte entre as estrelas da novela. A atuação de Camila e Mariana na cena rendeu diversos elogios às duas artistas nas redes sociais.