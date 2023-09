Cena de Camila Queiroz e Mariana Ximenes é elogiada em reviravolta na novela Amor Perfeito

Última semana da novela Amor Perfeito traz sequência repleta de emoção com protagonismo para as atrizes Mariana Ximenes e Camila Queiroz

Nesta segunda-feira, 18, os telespectadores da novela Amor Perfeito acompanharam a reviravolta na história. Depois de passar a novela inteira fazendo suas vilanias, Gilda, interpretada por Mariana Ximenes, teve o seu grande crime descoberto na frente de todos e foi presa. Além disso, ela viveu um embate com Marê, vivida por Camila Queiroz, antes de ser levada para a sela. Com isso, os fãs da novela encheram Mariana Ximenes e Camila Queiroz de elogios nas redes sociais.

Na trama, Leonel recuperou a memória durante o julgamento de Marê e revelou para todos que foi Gilda quem deu dois tiros nele, que quase tiraram sua vida no passado. Ele contou que descobriu a traição da esposa e ela não suportou isso, decidindo tirar a vida dele. Com isso, o juiz decretou a prisão de Gilda, que saiu do tribunal aos gritos em uma cena forte.

Logo depois, Gilda apareceu em uma sala do tribunal esperando para ser levada para a sela e recebeu a visita de Marê. Neste momento, Marê perguntou o motivo de tanto ódio de Gilda, e a vilã contou que sempre teve inveja de tudo o que a mocinha tinha em sua vida. O diálogo das duas prendeu a atenção dos telespectadores na telinha.

No Twitter, vários internautas elogiaram a atuação de Mariana Ximenes, que explorou toda a emoção para interpretar a reviravolta na vida de Gilda. “Atriz de Oscar”, disse um fã. “A melhor vilã do horário das 6 dos últimos anos. Mariana Ximenes brilhou”, afirmou outro. “Que cena incrível! Meu Deus! Camila Queiroz e Mariana Ximenes em dois extremos de emoção tão bem atuados… Estou muito emocionado”, declarou mais um. “Que ótimo embate nessa cena de Marê e Gilda. Mariana e Camila estavam incríveis”, afirmou outro. “Essa cena, esse texto, muito obrigada! Como é bom assistir uma aula de teledramaturgia”, declarou mais um.

Mariana Ximenes como "Gilda" e Camila Queiroz como "Marê", deram aula de interpretação, emoção e sensibilidade em #AmorPerfeito ARTISTAS! GRANDONAS pic.twitter.com/TRcxDgy6jm — Leonardo Ottonelli (@LeonardoOtto21) September 18, 2023

Pode elogiar Mariana Ximenes e Camila Queiroz? Pode sim. #AmorPerfeitopic.twitter.com/Co5jiEOm2w — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 18, 2023

camila queiroz, mariana ximenes e todos os responsáveis por essa cena e esse texto, MUITO OBRIGADA!!!! como é bom assistir uma aula de teledramaturgia 😭😭🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WQJi0IsSVS — duda (@mmuchmoore) September 18, 2023

Qual será o final de Gilda na novela Amor Perfeito?

Logo após se despedir de Marcelino na novela Amor Perfeito, Gilda inicia uma fuga ao lado de Gaspar (Thiago Lacerda). Os dois entram em um carro e fogem da polícia, que inicia uma perseguição a eles pelas ruas da cidade.

Durante a perseguição, Gilda e Gaspar são encurralados pela polícia e ela toma uma atitude radical. Sem querer ser presa, ela olha para o amante e os dois decidem que vão ficar juntos para sempre. Com isso, Gilda joga o carro em uma ribanceira e os dois morrem na queda.