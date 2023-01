Caio Castro mostra tatuagem do Mickey para o próprio personagem na Disney

Em viagem para a Disney, Daia de Paula, namorada de Caio Castro, mostra ator de ‘Todas as Flores’ se divertindo com Mickey

Curtindo a pausa nas gravações da novela ‘Todas as Flores’, o ator Caio Castro (34) está viajando pela Disney, em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. Junto da namorada, a modelo e bailarinaDaia de Paula, ele mostrou sua tatuagem do Mickey Mouse sua tatuagem em homenagem ao um dos personagens mais famosos do mundo.

Na foto publicada pela modelo e bailarina nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Caio Castro aparece sorrindo ao lado do famoso personagem de Walt Disney, exibindo seu braço, onde aparece a tatuagem do Mickey.

O desenho tatuado pelo ator é o rosto do personagem mais famoso e conhecido do mundo, misturado com o desenho de uma típica caveira mexicana, com flores desenhadas em seu crânio. As duas se misturam em uma tatuagem só.

Caio Castro mostra tatuagem do Mickey para o personagem - Créditos: Reprodução / Instagram

Há pouco tempo, Daia publicou um vídeo completamente apaixonada pelo ator. Nas fotos e no vídeo publicados em seu Instagram, Caio Castro aparece abraçando a modelo, enquanto ela enche o famoso de beijos. "Te amo tanto, mano. FELIZ DIA, feliz vida, feliz ao seu lado", escreveu ela, na legenda da postagem, para comemorar o aniversário do amado.