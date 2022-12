Caio Castro enche a namorada de beijos em noitada em SP

Caio Castro e Daiane de Paula são flagrados trocando beijos quentes durante show na cidade de São Paulo

O ator Caio Castro (33) e a namorada, a repórter Daiane de Paula (32), esbanjaram romantismo durante um show na noite de sexta-feira, 2, em São Paulo. Juntos na noitada, os dois trocaram beijos quentes e apaixonados e não se importaram com a presença dos paparazzi.

Eles foram fotografados trocando carinhos na plateia do show da dupla Henrique e Diego no Ginásio do Ibirapuera.

Recentemente, Caio Castro contou que não tem planos de atuar em 2023. De acordo com o site do Jornal Extra, ele contou que pretende ficar focado nas corridas de carro em 2023. “Tive que deixar a carreira artística um pouco de lado por alguns anos. Tanto que nesses 15 anos como ator, eu atuei em oito novelas. Praticamente, eu faço uma novela durante um ano e no outro foco numa coisa diferente. Em 2021, eu me dediquei exclusivamente às corridas de carro, e vai ser o caso do ano que vem também”, disse ele.

Os fãs de Caio Castro podem vê-lo atuando na novela Todas as Flores, que está no ar no Globoplay.

Confira as fotos de Caio Castro e Daiane de Paula:

Fotos: Araújo / AgNews