Bruna Biancardi viaja à Arábia Saudita acompanhada da filha com Neymar Jr

Na companhia de sua filha e de amigas, Bruna Biancardi chama atenção ao desembarcar na cidade onde Neymar Jr está residindo atualmente

Na madrugada desta sexta-feira, 22, Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar que fez uma viagem muito especial. Acompanhada de sua filha, Mavie, que tem apenas cinco meses, a influenciadora digital desembarcou em Riad, na Arábia Saudita, cidade onde seu ex-namorado e pai de sua filha, Neymar Jr está residindo atualmente.

Através dos stories no Instagram, Bruna compartilhou alguns cliques da longa viagem que fez para atravessar o oceano e chegar em seu destino. Em um voo de primeira classe, ela mostrou que contou com a companhia da bebê e de outras duas pessoas especiais, sua irmã, Bianca Biancardi, e sua melhor amiga, Hanna Carvalho.

Entre os registros compartilhados, a influenciadora revelou ter passado mais de 24 horas no voo. Além disso, contou que suas amigas receberam uma bronca por brincarem com a bebê no chão da aeronave. Por fim, Bruna revelou o destino da viagem, mostrando estar na cidade onde seu o jogador de futebol reside para apoiar seu novo clube, o Al-Hilal.

Apesar de não ter revelado o motivo da viagem ainda, a influenciadora digital mostrou um registro de uma mesa repleta de maquiagens. Esse detalhe sugere que ela pode estar a trabalho ou se preparando para um evento. No entanto, a visita, sem dúvida, levanta questões sobre um possível reencontro com seu ex-namorado.

Vale lembrar que, recentemente, Neymar Jr esteve no Brasil e marcou presença na festa de aniversário de sua irmã, Rafaella, em Santos, no litoral paulista. No evento, o craque foi o responsável por animar os convidados e até atacou como DJ. Além disso, o jogador de futebol também soltou a voz no microfone para homenagear a irmã.

Apesar de sua recente visita, Neymar não confirmou se retornou à Arábia Saudita ao lado de sua ex-namorada. É válido mencionar que o casal colocou um ponto final no relacionamento em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento da filha. Desde então, os dois têm se encontrado em compromissos familiares devido à pequena.

Neymar Jr e Bruna Biancardi possuem a mesma joia:

A viagem de Bruna Biancardi não foi a única ‘coincidência’ que ganhou holofotes nos últimos dias. Isso porque os fãs perceberam que os pais da pequena Mavie têm a mesma pulseira de uma marca de luxo. A revelação foi feita quando Neymar Jr apareceu com o item enquanto brincava com a filha deles e os fãs lembraram que Bruna Biancardi tem o mesmo acessório.

A pulseira em questão é da marca de luxo Van Cleef & Arpels, da França. Feita em ouro 18 quilates, o item custa mais de R$31 mil. Vale lembrar que Neymar e Bruna anunciaram o fim do namoro em novembro de 2023, pouco depois do nascimento da filha deles e apesar de aparecerem com joias semelhantes, não confirmaram uma reconciliação.