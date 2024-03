Datas Especiais / Se jogou!

Neymar Jr surpreende ao soltar a voz e atacar como DJ em festão de Rafaella

Irmã de Neymar Jr, Rafaella comemora aniversário em festão no litoral paulista com a participação especial do craque, como cantor e DJ do evento

Neymar arrisca como cantor e DJ no aniversário da irmã - Reprodução/Instagram