Boninho e Ana Furtado aproveitam final de semana romântico em Miami

O diretor Boninho e sua esposa Ana Furtado aproveitaram o final de semana em viagem para Miami

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 16h34

Neste domingo, 6, Boninho (61) e Ana Furtado (49) mostraram em suas redes sociais que estão curtindo o final de semana em Miami, nos Estados Unidos.

Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou selfies ao lado do marido em que apareciam na beira do mar com o céu azul ao fundo.

“Um domingo feliz e azul”, legendou Ana que saiu recentemente da Rede Globo, a publicação com duas fotos.

O diretor do Big Brother Brasil também compartilhou em seu Instagram uma foto da viagem! Nela, o casal aparecia bebendo drinks. “Um mojito para começar a domingueira”, escreveu Boninho na legenda.

Viagem de aniversário!

O casal viajou para a cidade dos Estados Unidos para celebrar o aniversário de Boninho, que aconteceu nesta sexta-feira, 4.

Porém, a apresentadora e o diretor embarcaram muito antes a data e partiram para Miami no dia 2 deste mês.