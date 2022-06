Bianca Andrade faz viagem para Nova York com foco nos estudos e na carreira internacional

Empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, faz viagem para Nova York para aprimorar o Inglês com foco na carreira internacional

Redação Publicado em 13/06/2022, às 11h48

Não é nenhuma novidade que a empresária e ex-BBB Bianca Andrade (27) possui um olhar único para o empreendedorismo, tanto para o social quanto para o mundo dos cosméticos.

Pronta para dar um novo passo, dessa vez internacionalmente, a carioca fez uma viagem para o exterior com o propósito de aprimorar o seu inglês. Na companhia de Carolina Diniz, às duas se divertiram pela Ilha de Manhattan, em Nova York, marcando presença em eventos exclusivos.

Pensando em expandir também a sua marca para todo o mundo, a mãe do pequeno Cris, de apenas 10 meses, tem investido parte do seu tempo para estudar novos idiomas e com a necessidade aprender com métodos mais rápidos e eficazes devido a sua rotina “corrida”.

Para a viagem e os estudos, ela contou com o apoio da influenciadora e amiga Carolina Diniz, conhecida como “teacher dos famosos”, e responsável por criar métodos de estudos que se enquadram na vida corrida dos famosos, como: Tata Estenieck (28), Thammy Miranda (39), Cocielo (29), entre outros.

Através das redes sociais, Boca Rosa e Carolina Diniz mostraram os detalhes da “girl trip (viagem de garotas)" e aproveitaram para irem a festas exclusivas, pontos turísticos e diversas sessões de fotos pela maior cidade do mundo.