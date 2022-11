Anitta e Lexa voltam a compartilhar fotos de viagem ao Japão nas redes sociais

As cantoras Anitta e Lexa viajaram juntas ao Japão e compartilharam em suas redes sociais fotos dos passeios realizados durante a viagem

Neste domingo, 27, Anitta e Lexa compartilharam em suas redes sociais mais fotos da viagem que estão fazendo juntas ao Japão.

Em seu Instagram, Anitta surgiu em fotos com um delineado vermelho, uma camiseta estampada que deixava a barriga à mostra, uma jaqueta marrom e calça jeans.

A cantora posou para fotos em um templo e sentada em frente a um lago. O artista Steve Zilberman apareceu ao lado da dona do hit “Envolver” em uma das fotos.

Lexa também foi ao seu Instagram publicar diversas fotos dos passeios com amigos pelo Japão. A artista apareceu diversos looks, incluindo um elegante vestido preto que possuía um recorte na perna.

No último sábado, 26, Anitta esbanjou elegância em fotos em que visitava outro templo japonês durante a viagem.

A cantora recebeu diversos elogios ao surgir vestindo um look all-black. O visual composto por um sobretudo, vestido e longas botas combinou muito bem com as franjas no cabelo da artista.