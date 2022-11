Anitta aposta na beleza ao escolher look all-black em passeio no Japão

A cantora Anitta surgiu estilosa com um look todo preto ao compartilhar novas fotos de sua viagem ao Japão

Neste sábado, 26, Anitta (29) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram novas imagens de sua viagem ao Japão.

A cantora apareceu em um templo budista em Tóquio com um look all-black. O visual composto por um sobretudo, vestido e longas botas combinou muito bem com as franjas no cabelo da artista.

Lexa, que está acompanhando Anitta na viagem, revelou que tirou as fotos postadas. “A fotógrafa de milhões”, brincou. E Maiara, da dupla com Maraisa, comentou: “Amo”.

Os fãs da dona do hit Envolver adoraram as fotos de viagem e fizeram chove elogios nos comentários! “Tá gata”, escreveu um seguidor. E outro fã elogiou: “Fina”.

Diversão com amigos!

Na última sexta-feira, 25, Anitta compartilhou fotos curtindo sua viagem ao Japão em um parque de diversões.

A cantora estava acompanhada da youtuber venezuelana Lele Pons. Lexa, Renner Souza, Gabi Lopes e Steve Zilberman também estavam no passeio e posaram ao lado da cantora de “Girl From Rio”.