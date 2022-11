Anitta e Lele Pons curtem o parque da Universal no Japão

Anitta está junto com a sua amiga Lele Pons e outros famosos curtindo um dos parques da Universal, diretamente de Osaka, no Japão

A cantora Anitta (29), a girl from Rio mais amada do Brasil, resolveu aproveitar o dia nesta sexta-feira, dia 25, e está em Osaka, no Japão, na companhia de alguns amigos famosos, curtindo o parque da Universal. A cantora compartilhou com os seus seguidores alguns cliques do passeio, que aconteceu em um parque temático do famoso jogo Super Mario Bros, o “Super Nintendo Word”.

Além de se vestir à caráter para a ocasião, com dois looks diferentes, ela também encontrou alguns amigos por lá. A cantora e modelo venezuelana Lele Pons (26), já é um rosto muito frequente nas publicações de Anitta, e dessa vez não foi diferente. Ela também posou para algumas fotos ao lado da atriz Gabi Lopes, Steve Zilberman, Renner Souza e da cantora Lexa, que se separou recentemente.

Anitta aproveita férias no Japão ao lado dos amigos - Instagram

Anitta aproveita férias no Japão e compartilha álbum de fotos com os fãs

Anitta tem aproveitado suas férias no Japão, após uma temporada de premiações, e decidiu compartilhar com os seus fãs alguns relatos dessa aventura. Ao lado da amiga e também cantora, Lexa, Gabi Lopes e outros amigos íntimos, a cantora aparece passeando e aproveitando uma paisagem de clima frio na região. "A natureza é perfeita, assim como a vida", escreveu a cantora na legenda da publicação.