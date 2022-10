Lexa e MC Guimê anunciam o fim do casamento após 7 anos juntos

Lexa e MC Guimê se pronunciam após a separação: 'Ninguém casa pensando em separar'

A cantora Lexa e o cantor MC Guimê anunciaram o fim do casamento neste sábado, 22, por meio das redes sociais. Os dois compartilharam recados para os fãs para confirmar a separação.

Lexa compartilhou uma foto de quando eles se casaram na igreja e contou sobre a decisão. "Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos", disse ela.

E completou: "Para todos que acompanharam nosso relacionamento, que sempre foi muito bem resguardado peço compreensão, carinho e respeito. Não levantem suposições porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta. Guimê, você foi de longe umas das melhores escolhas da minha vida. Foram os melhores 7 anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem. Te amarei pra sempre Dantas".

Por sua vez, MC Guimê mostrou a foto de um ensaio fotográfico deles e confirmou o término. "Em respeito aos fãs do casal, aos meus fãs e aos fãs dela. A nossos familiares, amigos(as) e a todos que nos apoiaram… Não somos mais um casal, em decisão consentida por ambos enxergamos que o melhor caminho para seguirmos resume a isso. Léa é e foi simplesmente a pessoa mais incrível que já me relacionei até hoje, nosso casamento não foi perfeito porque isso não existe. Mas, em cada detalhe foi maravilhoso estar ao seu lado. A mulher de um sorriso, brilho e jeito único!!! Aprendemos muito juntos e por mais que não se trata de um “final feliz”, nesse momento o que mais tivemos foi amor, respeito, compaixão, carinho e cuidado um para com o outro… Lhe desejo só coisas boas, alegria e luz, paz, amor, Jesus e todas as bençãos dos céus em sua vida. Saiba que pode contar cmg pra tudo e pra terminar esse texto eu quero te agradecer muito, por tudo. Obrigado! Te amo", escreveu.

