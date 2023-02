Angelica aposta em biquíni da cor do mar para curtir paisagem paradisíaca

Angelica encantou seus seguidores ao abrir o álbum de viagem em paraíso tropical

Angelica (49) usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 27, para dividir alguns registros de sua última viagem. A loira passou o Carnaval longe dos holofotes, renovando o bronze de biquíni, curtindo algumas paisagens paradisíacas e dando um show de beleza em um destino misterioso, cujo nome não foi revelado na publicação.

“Um pouco do meu carnaval”, legendou a apresentadora, que escolheu uma foto em que aparece em um passeio de caiaque sozinha na imensidão de um mar cristalino como capa do álbum. Além desse registro, ela também publicou uma foto usando um biquíni azul da exata cor do mar, jogando os braços para cima. Houve também outro clique ousado, fazendo o símbolo da paz enquanto aproveitava um bom drink.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Nos comentários, os fãs da loira não pouparam elogios: "Tão linda, tão plena, tão maravilhosa, tão tudo! Você brilha mulher!’, disse uma admiradora da apresentadora. “Que beleza você e o mar”, exaltou um seguidor. “Onde você está presente são só boas vibrações”, disse um terceiro sobre a felicidade de Angelica nas fotos. “Diz pelo menos onde é”, outro se mostrou curioso sobre a paisagem misteriosa.

Sem sutiã, Angélica surge deslumbrante com vestido aberto até as costas

Essa não foi a primeira vez que Angelica causou comoção na web com os cliques da viagem. Na última semana, a esposa do apresentador Luciano Huck (51) apareceu plena usando um vestido azul, de alça fininha e aberto nas costas, enquanto curtia a paisagem com mar da piscina.

"Tudo azul", escreveu a famosa ao surgir fazendo poses com a roupa combinando com as cores do local onde fez as fotos, assim como combinou o biquíni azul com a água do mar em sua publicação mais recente. Sorridente e alegre, os cliques da loira levaram os fãs à loucura: "Cara da felicidade", disseram os fãs. "Dinheiro na conta é tudo", falaram outros. "Linda demais", comentaram.