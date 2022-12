Ana Hickmann posta novas fotos de viagem em família: ''Dias inesquecíveis''

Apresentadora Ana Hickmann abre novo álbum de viagem para a França com o marido, Alexandre Correa, e o filho, Alexandre

A apresentadora Ana Hickmann (41) está curtindo dias de descanso na França com a família e publicou novas fotos da viagem nas redes sociais!

Em Chamonix Mont Blanc, a artista compartilhou outro álbum de registros ao lado do marido, Alexandre Correa, e do filho do casal, Alexandre, de 8 anos. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira aparece na neve e visitando um museu de cristais e minerais.

"Dias inesquecíveis aqui em Chamonix", escreveu Ana Hickmann na postagem.

"Inesquecível", disse Alexandre Correa nos comentários. "Família linda e abençoada", elogiou uma fã. "Pisquei os olhos e o Alê cresceu. Já tá um rapazinho lindo. Parabéns, papais", falou outra sobre o crescimento do herdeiro do casal. "Que lugares lindos, que experiência", destacou uma terceira. "Uma família tão bonita... desejo-lhe felicidades do fundo do meu coração", parabenizou mais uma.

Em outro post, mostrando o local em que ficaram hospedados, ela disse: "Nossos dias aqui em Chamonix foram maravilhosos. E o mais especial foram os amigos que fizemos aqui."

Confira as novas fotos de Ana Hickmann em viagem:

Ana Hickmann se emociona com primeira vez do filho esquiando

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou algumas fotos do filho, Alexandre, curtindo a neve e encantou ao revelar a sua emoção com o momento especial em família.

Feliz com o momento de férias ao lado do herdeiro e do esposo, Alexandre Correa, a famosa comentou que estava emocionada ao ver o filho esquiando pela primeira vez. Usando roupas próprias para a prática, o garoto posou para as fotos todo contente e preparado. "Emoção tomou conta do meu coração hoje quando vi o Alezinho esquiando pela primeira vez", contou a loira.

